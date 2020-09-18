شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدولار اليوم الجمعة مسجلا 15.71 جنيه بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 18-9-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك خلال العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، حيث ثبت سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع، واستقر فى البنك المركزى المصرى عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.69 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.69 جنيه للشراء.

15.79 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.71 جنيه للشراء.

15.81 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة15.71 جنيه للشراء.

15.81 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة15.70 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك القاهرة15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر15.71 جنيه للشراء.

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15.81 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.69 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.69 جنيه للشراء.

15.79 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.