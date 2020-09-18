شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 18-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بسلبية الآن بعد محاولة تخطي مستوى 43.84، وقد يتجه للارتكاز على دعم القناة التصحيحية الصاعدة قبل استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم.

وبشكل عام، سنحتفظ بتوقعاتنا الإيجابية على المدى اللحظي والقصير ما لم يتم كسر مستويات 43.00 و42.75 والثبات دونها، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 44.87.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 42.50 والمقاومة 45.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد