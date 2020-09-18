شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 18-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر النفط ضغط سلبي الآن ليقترب من دعم القناة اللحظية الصاعدة، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار الارتداد صعوداً لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، والذي يستهدف مستويات 41.85 ثم 43.05 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأن الثبات فوق 40.30 مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.80 والمقاومة 42.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد