شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 18-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات إيجابية طفيفة ليبتعد تدريجياً عن مستوى 26.90، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد الذي يستهدف مستويات 28.90 ثم 29.80 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستوى 26.90.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.30 والمقاومة 28.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد