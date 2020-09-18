شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 18-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يزحف سعر الذهب نحو الأعلى ليبتعد عن المتوسط المتحرك 50، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، والذي يستهدف اختبار مستوى 1967.90 كمحطة رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر لتحقيق مكاسب جديدة تصل إلى 2008.80، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر مستوى 1934.86 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1930.00 والمقاومة 1980.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي