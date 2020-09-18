شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 18-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار حول المتوسط المتحرك 50، ولا يزال السعر دون مستوى 1.3000، بينما يصل مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في الشراء.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الهابط لهذا اليوم، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.2705، في حين إن اختراق 1.3000 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2840 والمقاومة 1.3020

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط