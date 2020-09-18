شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 18-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج اليورو مقابل الدولار عند مقاومة القناة اللحظية الهابطة، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يظهر إشارات سلبية واضحة على الإطار الزمني لأربع ساعات، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يستهدف مستوى 1.1720 بشكل رئيسي.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط لهذا اليوم ما لم يندفع السعر لاختراق مستويات 1.1870 ثم 1.1910 والثبات فوقها.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1750 والمقاومة 1.1910

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط