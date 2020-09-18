شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يمهد لهبوط جديد- تحليل - 18-9-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس ارتداد تصحيحي صاعد مؤقت ليزيد ذلك من فرص تجميعه للعزم السلبي وليستقر بذلك دون مستوى 124.40, وصول مؤشر ستوكاستيك حاليا نحو مستوى تشبع الشراء يؤكد تخلص السعر من الضغوط الإيجابية وليمنحه فرصة لاكتساب العزم السلبي الإضافي خلال الفترة الحالية.

لذلك, سنبقى على ترجيحنا الهابط لنتوقع تجديد تقديم السعر للضغط السلبي على مستوى 123.30 وبكسره قد تمتد التداولات نحو 122.70 و 122.25 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 124.40 و 122.75

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط