شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين لا يزال سلبي-تحليل - 18-9-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد سعر الزوج بتداولات يوم أمس بشكل تصحيحي صاعد بعد ملامسته لمستوى 134.55 محاولا تجميع العزم السلبي الإضافي ليعزز بذلك الاستمرارية السلبية لتداولات الفترة القادمة.

الاستقرار السلبي المتكرر دون الحاجز المتمركز عند 136.65 وبثبات المتوسط المتحرك 55 فوقه, فإن ذلك يؤكد استعداد السعر لتجديد المحاولات السلبية لنتوقع انجذابه قريبا نحو مستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي والمستقر عند 133.68 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 131.90 ليشكل ذلك الهدف التالي للميل الهابط.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 136.70 و 134.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط