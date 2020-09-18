شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع للجلسة الثانية على التوالي بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى أسبوعين ، بالإضافة إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، بعد تحذير منظمة الصحة العالمية حول ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أوروبا.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.1% حتى الساعة 09:25 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.5% ، فى أول خسارة فى غضون الخمس جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح ، من أعلى مستوى فى أسبوعين عند 373.15 نقطة.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ، مبتعدا عن أعلى مستوى فى أسبوعين ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

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تصدر قطاع السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بحوالي 1.5% ، بعد الأخبار السلبية عن جائحة فيروس كورونا ، فى المقابل ارتفع قطاع التعدين والموارد الأساسية بأكثر من واحد بالمئة.

حذرت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس من أن وضعا خطيرا للغاية يتسارع فى أوروبا مع ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا فى جميع أنحاء القارة العجوز ،والذي أجبر بعد المناطق على إعادة تطبيق إجراءات الحظر الصحي.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بأكثر من 0.8% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.2% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.3% ، وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.4% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة ، وفى ألمانيا ارتفع مؤشر داكس بنسبة 0.1% على خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا.