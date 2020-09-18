شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب على وشك تحقيق ثاني مكسب أسبوعي بدعم تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتتعافي من أدنى مستوى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، على وشك تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار الذهب بحوالي 0.6% إلى 1,955.63$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,944.67$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,943.98$.

أنهي معدن الذهب تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.7% ، فى ثاني خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، وسجل أدنى مستوى فى أسبوع عند 1,932.79$ للأونصة.

وعلى صعيد كامل تعاملات الأسبوع الجاري، فأسعار الذهب لا تزال مرتفعة قرابة 0.9 % ، على وشك تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

Advertisements

انخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة بحوالي 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، الأمر الذي يصب فى صالح أسعار المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي التراجع الحالي فى مستويات الدولار ، بعد بيانات اقتصادية متشائمة فى الولايات المتحدة ، عن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ،وعن قطاع الإسكان خلال آب/أغسطس ، وطغي ذلك على تأثير التوقعات الاقتصادية الإيجابية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

أبقي الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء أسعار الفائدة ثابتة دون أي تغيير عند نطاق 0.25% ، مع التعهد بالحفاظ على هذا النطاق حتى عام 2023 على الأقل بشرط وصول سوق العمل إلى الحد الأقصى من توفير الوظائف الجديدة ، مع التأكيد على تحمل الضغط الناجم عن تحرر التضخم دون المستهدف عند 2.0%.

وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" إن البنك المركزي يتوقع تحسن النمو الاقتصادي من الركود الذي توقعه فى حزيران/يونيو الماضي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 0.58 طن متري ،لينزل الإجمالي إلى 1,246.99 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوي منذ 29 تموز/يوليو الماضي.