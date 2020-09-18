شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى أسبوعين بدعم توقعات "جولدمان" و تصريحات "أوبك بلس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتوسع مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أسبوعين ، بدعم توقعات بنك جولدمان ساكس حول وجود عجزا بالسوق خلال الربع الرابع من هذا العام ، بجانب تصريحات لتحالف أوبك بلس حول الامتثال بتخفيضات الإنتاج العالمي.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.3% إلى مستوي 41.46$ الأعلى منذ 4 أيلول/سبتمبر الجاري ، من مستوى الافتتاح عند 40.93$، وسجل أدنى مستوي عند 40.82$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.3% إلى مستوي 43.78$ للبرميل الأعلى منذ 4 أيلول/سبتمبر ، من مستوى الافتتاح عند 43.22$ ، وسجل أدنى مستوي عند 43.14$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بحوالي 2.0% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.3% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار تأثير التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

قال بنك "جولدمان ساكس" فى أحدث تقاريره عن أسواق الطاقة ،إن التخزين الأخير على ناقلات النفط من الخام للتسليم فى المستقبل يأتي مدفوعا ضمن تخصيص المخزون العابر ، بدلا من توسيع المخزون الدائم الذي من شأنه الإشارة إلى زيادة المعروض فى السوق.

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وأضاف البنك الأمريكي أن سوق النفط لا يزال يعاني من عجز بالرغم من كثافة المضاربة فى الأسعار عند المستويات المنخفضة للغاية.

وتوقع البنك أن تشهد سوق النفط عجزا بحوالي 3 مليون برميل يوميا بحلول الربع الرابع من هذا العام ،مع وضع متوسط 49$ للبرميل لخام برنت بنهاية هذا العام ، و 65$ للبرميل بحلول الربع الثالث من العام المقبل.

قال تحالف "أوبك بلس" يوم الخميس إن المجموعة ستتخذ إجراءات بشأن الأعضاء الذين لا يمتثلون للحصص المحددة ضمن اتفاق خفض المعروض العالمي ،والذي تم اللجوء إليه عقب التراجع الحاد فى الطلب على الوقود بسبب فيروس كورونا.

وينفذ التحالف العالمي فى الوقت الحالي المرحلة الثانية من الاتفاق ،والتي تتضمن خفضا بنحو 7.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر القادم.