شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.1% مع تفوق مخاوف الفيروس على التعافي الهش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واجهت الأسهم الأوروبية صعوبات بحثا عن قوة دفع في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، فيما يثير ارتفاع جديد في الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء القارة مخاوف بشان تأثيرها على التعافي الاقتصادي الناشئ.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 بالمئة فيما تصدرت أسهم السفر والترفيه الخسائر بانخفاض 1%.

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وقادت فورة من عقد الصفقات النشاط في الأسهم الفردية. ونزل سهم كاشيا بنك الإسباني المملوك للدولة اثنين بالمئة بعد أن قيمه كايكسا بنك عند 4.3 مليار يورو (5.10 مليار دولار) في إطار صفقة ستنشئ أكبر بنك محلي إسباني.

وقفز سهم يورونكست 3.4 بالمئة بعد أن قالت بورصة لندن إنها دخلت في محادثات حصرية لبيع بورصة إيطاليا إلى شركة فرنسية مشغلة للبورصات.

وربح سهم كوفيستو الألمانية 5.8 بالمئة بعد أن ذكرت بلومبرج أن شركة الاستثمار المباشر أبولو جلوبال ماندجمنت تبحث الاستحواذ على شركة صناعة البلاستيك.