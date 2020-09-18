الاقتصاد

29 مليون جنيه قيمة بيع 13 محلاً تجارياً وصيدلية في مدينة أكتوبر الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، عن بيع 13 محلاً تجارياً بأنشطة مختلفة وصيدلية بقطاع "د" بمنطقة الـ800 فدان بالمدينة، وذلك في الجلسة الأولى للمزاد العلني، مشيراً إلى أن القيمة البيعية للمحال والصيدلية بلغت نحو 29 مليونا و 174 ألف جنيه.

 

وأوضح المهندس عادل النجار، أن سعر بيع المتر المربع للمحال التجارية تراوح بين 58 ألف جنيه و140 ألف جنيه، بينما بلغ سعر بيع المتر للصيدلية 118500 جنيه. 

 

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وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم طرح المحال المباعة بأنشطة ( سوبر ماركت - مكتبة - خضروات وفاكهة - عطارة - حدايد وبويات - صيانة محمول – ألبان - حلاق - دراي كلين - لحوم ودواجن -أدوات صحية - أدوات وأجهزة منزلية - صيدلية ) لتلبية احتياجات سكان المدينة، مضيفاً أنه حضر جلسة المزاد ممثلو الجهات المختصة لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين.

 

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم الإعلان عن عقد ٥ مزادات لأسواق تجارية ووحدات إدارية سيتم بيعها خلال الـ٣ أشهر القادمة بالمنطقة السادسة ابني بيتك، وجارٍ الإعداد للإعلان عن المزاد السادس والخاص بالسوق التجارية بقطاع" د "خلال شهر من الآن. 

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