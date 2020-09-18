شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار العملات اليوم الجمعة 18-9-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة الموافق 18-9-2020، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك خلال العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:







سعر اليورو الأوروبى اليومبلغ سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بـ 18.44 جنيه للشراء، 18.68 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليومبلغ سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بـ 18.44 جنيه للشراء، 18.68 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوموسجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 20.21 جنيه للشراء، 20.54 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليوموسجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 20.21 جنيه للشراء، 20.54 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى اليوموبلغ سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى اليوموبلغ سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى اليومسعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، بلغ 48.95 جنيه للشراء، و51.72 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليومسعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، بلغ 48.95 جنيه للشراء، و51.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ، عند 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.