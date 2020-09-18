شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني بصدد تحقيق مكسب أسبوعي بعد اجتماع المركزي البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، مستفيدا من تراجع مستويات العملة الأمريكية ، بالرغم من اجتماع المركزي البريطاني ،والذي عزز احتمالات اللجوء إلى أسعار الفائدة السلبية للمرة الأولى فى تاريخ المملكة المتحدة البريطانية.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.15% إلى 1.2994$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2973 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.2941$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس مرتفعا بأقل من 0.1% مقابل الدولار ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، بعد تقرير عزز آمال التوصل لاتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

على صعيد تعاملات الأسبوع الجاري، حقق الجنيه الإسترليني حتى الآن ارتفاعا بأكثر من 1.5% مقابل الدولار الأمريكي ، بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة.

Advertisements

انخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة بحوالي 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،تحت ضغط تأثير بيانات اقتصادية متشائمة فى الولايات المتحدة.

تماشيا مع معظم التوقعات، أبقي المركزي البريطاني يوم الخميس على أسعار الفائدة دون أي تغيير يذكر عند نطاق 0.10% ،وبرنامج شراء السندات عند 745 مليار جنيه إسترليني شهريا.

وقال البنك المركزي إنه يبحث عن كثب كيفية تطبيق أسعار الفائدة السلبية ،وأعاذ ذلك إلى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد ،مع ارتفاع معدلات البطالة ،ومخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

من ناحية أخرى ،ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن رئيسة المفوضة الأوروبية " أورسولا فون دير لاين" قالت إنها مقتنعة بأن صفقة تجارية مع بريطانيا لا تزال ممكنة.