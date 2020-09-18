شكرا لقرائتكم خبر عن 17 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع المنتهي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 11050.89 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.23% ليغلق عند مستوى 1935.6 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 3.22% مغلقًا عند مستوى 2824.66 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 0.06% مغلقًا عند مستوى 12790.31 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 937.31 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 300 مليون جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق عند مستوى 617.1 مليار جنيه، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 316.3 مليار جنيه إلى 314.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.5%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 190.1 مليار جنيه إلى 191 مليار جنيه بنسبة نمو 0.5%.

فيما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 506.5 مليار جنيه إلى 505.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.1%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.1 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.9%.

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وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 17.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.105 مليار ورقة منفذة على 211 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 21 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.919 مليار ورقة منفذة على 205 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالي قيمة التداول فيها نحو 28.7 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 52.4 مليون ورقة منفذة على 2017 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 39.94% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 60.06%، وفقاً للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2.3 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 681.2 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 68.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 2.8 مليار جنيه، بحجم تداول 1.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 108.8 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 5.1 مليار جنيه بحجم تداول 1.9 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 177 ألف عملية.