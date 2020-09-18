شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البلاتينيوم متغاضية عن استأنف مؤشر الدولار من الأدنى له في عامين ونصف في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار للجلسة العاشرة في أربعة عشرة جلسة من الأدنى له منذ أواخر نيسان/أبريل من عام 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:35 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.35% لتتداول حالياً عند 942.99$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 942.99$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 92.93 مقارنة بالافتتاحية عند 92.89.

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هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة الحساب الجاري والتي قد تعكس اتساع العجز إلى 158$ مليار مقابل 104$ مليار في الربع الأول الماضي، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 1.3% مقابل 1.4% في تموز/يوليو، وبالتزامن مع الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساع إلى 75.0 مقابل 74.1 في آب/أغسطس.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 أيلول/سبتمبر والذي تم الإبقاء من خلاله على أسعار الفائدة عند ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء سندات الخزانة بواقع 80$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 40$ شهرياً على الأقل والكشف آنذاك عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.