شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط للأعلى لها في أسبوعين متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع لنشهد ارتداد عقود خام نيمكس للجلسة السادسة في تسعة جلسات من الأدنى لها منذ 15 من حزيران/يونيو وارتداد عقود خام برنت للجلسة الخامسة في تسعة جلسات من الأدنى لها منذ 16 من الشهر ذاته عن استأنف مؤشر الدولار الارتداد من الأدنى له منذ أواخر نيسان/أبريل 2018 للجلسة العاشرة في أربعة عشرة جلسة وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب البيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

وفي تمام الساعة 06:26 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت عقود أسعار خام النفط "نيمكس" تسليم تشرين الأول/أكتوبر 0.54% لتتداول عند مستويات 41.19$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 40.197$ للبرميل، كما ارتفعت عقود أسعار خام "برنت" تسليم تشرين الثاني/نوفمبر 0.76% لتتداول عند 43.55$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 43.30$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار 0.04% إلى 93.93 مقارنة بالافتتاحية عند 92.89.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة الحساب الجاري والتي قد تعكس اتساع العجز إلى 158$ مليار مقابل 104$ مليار في الربع الأول الماضي، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 1.3% مقابل 1.4% في تموز/يوليو، وبالتزامن مع الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساع إلى 75.0 مقابل 74.1 في آب/أغسطس.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 أيلول/سبتمبر والذي تم الإبقاء من خلاله على أسعار الفائدة عند ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء سندات الخزانة بواقع 80$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 40$ شهرياً على الأقل والكشف آنذاك عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا الأربعاء أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي 11 من أيلول/سبتمبر عجز 4.4 مليون برميل مقابل فائض 2.0 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 2.1 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 496.00 مليون برميل، بينما لا تزال المخونات أعلى 14% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وأظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية آنذاك انخفاض مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 0.4 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات أعلى 3% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، بينما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 3.5 مليون برميل، لتعد المخزونات 22% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، قد تابعنا بالأمس موافقة لجنة المراقبة الوزارية لمجموعة أوبك+ على تمديد فترة التعويض عن فائض الإنتاج لاتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2020، ونوه وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لكون أوبك+ يمكن أن تدعو إلى عقد اجتماع استثنائي في تشرين الأول/أكتوبر المقبل لاتخاذ إجراءات إضافية إذا ما تفاقم الوضع في سوق النفط.

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ونود الإشارة، لكون منظمة أوبك بقيادة المملكة العربية السعودية وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها بقيادة روسيا أو ما بات يعرف بـ"أوبك+" تكثف جهودها من أجل امتثال أفضل لتخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها من قبل أعضاء المنظمة وحلفائهم، في ظل استقرار أسعار النفط عند الأدنى لها في ثلاثة أشهر وسط حالة عدم اليقين حيال التوقعات الاقتصادية العالمية والقلق من تفشي موجة ثانية لفيروس كورونا والتي قد تحد من الطلب.

ويذكر أن وكالة الطاقة الدولية كشفت الثلاثاء الماضي عن أخر توقعاتها لأسواق النفط والتي خفضت من خلالها توقعاتها للطلب العالمي على النفط خلال هذا العام بنحو 200 ألف برميل يومياً إلى 91.7 مليون برميل يومياً مرجيه توقعاتها بتراجع الطلب للقلق من تفشي موجه ثانية للفيروس التاجي في العديد من البلدان عالمياً والاتجاه إلى فرض قيود الإغلاق من جديد بالإضافة لاستمرار العمل من المنزل وتواصل القيود على الطيران.

وفي نفس السياقـ، فقد أبقت وكالة الطاقة الدولية آنذاك على توقعاتها حيال الطلب العالمي على النفط للعام القادم عند 97.1 مليون برميل يومياً، مع أفادتها بأن المعروض العالمي للنفط ارتفع خلال آب/أغسطس بنحو 1.1 مليون برميل يومياً إلى 91.7 مليون برميل يومياً، نظراً لاتفاق أوبك+ على تقليل حجم خفض الإنتاج، مع العلم أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع الشهر الماضي بنحو 400 ألف برميل يومياً بسبب إعصار لورا.

كما تطرق تقرير وكالة الطاقة الدولية الثلاثاء لاحتمالية تراجع المعروض النفطي من خارج منظمة أوبك بنحو 2.6 مليون برميل يومياً خلال 2020 وأن يتعافي بنحو 500 ألف برميل يومياً في 2021 وأنه أيضا من المحتمل أن تشهد إنتاجية التكرير العالمية تباطؤ خلال الفترة من آب/أغسطس وحتى تشرين الأول/أكتوبر بسبب أعمال الصيانة الموسمية والأعاصير الأمريكية.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع كشف منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك عن تقريرها الشهري والذي رجحت من خلال تراجع الطلب العالمي على النفط بنحو 9.46 مليون برميل يومياً خلال هذا العام، وذلك مع خفض المنظمة لتوقعاتها حيال الطلب العالمي على النفط بواقع 700 ألف برميل يومياً لعام 2020 وبواقع 1.1 مليون برميل يومياً لعام 2021.

وفي المقابل، تطرق التقرير الشهري لأوبك لكون الإنتاج قد يرتفع بنحو 760 ألف برميل يومياً مع بداء المنظمة في تعزيز الإنتاج لاحقاً ليصل إلى 24.05 مليون برميل يومياً، وذلك مع الإفادة بأن مستوى الالتزام باتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط الذي تقوده المنظمة بالتعاون مع حلفائها، لم يصل بعد إلى 103%، نظراً لزيادة الإنتاج في الفترة من أيار/مايو إلى تموز/يوليو بواقع 2.31 مليون برميل عن المستهدف في تلك الفترة وأنه يجب تعويض تلك الزيادة.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصة واحدة إلى إجمالي 180 منصة، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 526 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمن.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي ارتفاع الأسبوع الماضي مع عودة ضخ الإمدادات بشكل طبيعي من خليج المكسيك بعد انقضاء موجة الأعاصير والعواصف، بواقع 900 ألف برميل يومياً إلى نحو 10.9 مليون برميل يومياً، بينما لا يزال الإنتاج يعكس تراجع بواقع 2.2 مليون برميل يومياً أو بنحو 20% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 في آذار/مارس 2020، نظراً لإغلاق منصات الحفر والتنقيب الأمريكية وسط اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع.