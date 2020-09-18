شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العقود الآجلة لأسعار الذهب متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن استأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأدنى له منذ أواخر نيسان/أبريل من عام 2018 للجلسة العاشرة في أربعة عشرة جلسة وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع القلق من تفشي موجة ثانية لفيروس كورونا.

في تمام الساعة 06:41 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 0.38% لتتداول عند 1,958.60$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,951.10$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,949.90$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 92.91 مقارنة بالافتتاحية عند 92.89.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة الحساب الجاري والتي قد تعكس اتساع العجز إلى 158$ مليار مقابل 104$ مليار في الربع الأول الماضي، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 1.3% مقابل 1.4% في تموز/يوليو، وبالتزامن مع الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساع إلى 75.0 مقابل 74.1 في آب/أغسطس.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 أيلول/سبتمبر والذي تم الإبقاء من خلاله على أسعار الفائدة عند ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء سندات الخزانة بواقع 80$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 40$ شهرياً على الأقل والكشف آنذاك عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

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وفي نفس السياق، تابعنا الأربعاء الماضي المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب انقضاء فعليات الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات اللجنة والتي تضمنت التوقعات بالبقاء على القائدة عند مستوياتها صفرية حتى 2023 على الأقل، والذي أعرب من خلاله عن أهمية السياسة المالية التحفيزية لدعم الاقتصاد وسط تأكيده على التزام الاحتياطي الفيدرالي باستخدام كافة أدواته لدعم التعافي.

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس تصريحات المدير الإقليمي لأوروبا في منظمة الصحة العالمية هانز كلوج في إيجاز حول تطورات وضع جائحة كورونا في منطقة اليورو بأن "الحالات الأسبوعية التي تم الإبلاغ عنها تجاوزت الآن التي تم الإبلاغ عنها عندما بلغ الوباء ذروته لأول مرة في أوروبا في آذار/مارس"، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة 29.74 مليون ولقي 937,391 شخص مصرعهم في 216 دولة.

وفي سياق أخر، نوه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه بالأمس لكون الأيام المقبلة ستكون حاسمة حيال مفاوضات الخروج، موضحاً أن المقترحات البريطانية حيال مصايد الأسماك تعطي بصيص أمل ولكنها غير كاقية، وأن مشروع قانون السوق الداخلي في بريطانيا سيجعل موقف الاتحاد الأوروبي أكثر صرامة، مصيفاً أن بروكسل لا تزال تأمل في التوصل لاتفاق تجاري مع لندن.

ويذكر أن المفاوضات إعادة صياغة العلاقات المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، تشهد حالة من التعثر في أعقاب اعتزام بريطانيا على تخطي القانون الدولي بخرق اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه مع الاتحاد والذي يقضي بترسيم الحدود بين إنجلترا وأيرلندا الشمالية، وذلك نظراً لرفض الأخيرة الخروج من دائرة الاتحاد الجمركي الأوروبي، الأمر الذي تسعي بريطانيا لتجاوزه معلله ذلك بأنها لن تسمح بتقسيم المملكة المتحدة.