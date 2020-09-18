شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مؤشرات للنشاط البترولى بالبحر الأحمر والصعيد خلال عام.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الصعيد حاليا اهتماما ضمن خطة التنمية المستدامة لمصر التى تنفذها الحكومة، وتدعمها القيادة السياسية والتى تبدو واضحا بقوة فى حجم المشروعات المنفذة والاستثمارات المخصصة لذلك وتعد وزارة البترول والثروة المعدنية أحد أذرع الدولة الهامة فى تحقيق ذلك من خلال ما تقوم به من تكثيف للأنشطة البترولية المتنوعة فى الصعيد والبحر الأحمر من خلال شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول وذلك وفقا لتصريحات المهندس طارق الملا وفيما يلى أهم مؤشرات النشاط البترولى خلال 2020 - 2019 بمنطقة البحر الأحمر والصعيد والتى كانت كالتالى.

1- صدور 3 قوانين لاتفاقيات بترولية مع شركات عالمية للبحث عن البترول والغاز بمنطقة البحر الأحمر.

2- يتم حالياً تنفيذ عدد من مشروعات التكرير بالصعيد من أجل زيادة إنتاج المنتجات البترولية من البنزين والسولار.

3- التوسع فى مشروعات أنشطة الغاز الطبيعى للمنازل سواء من خلال خطوط الغاز أو من خلال إمداد المناطق التى لم يصلها خط غاز رئيسى بالغاز المضغوط.

4- تحديث وتطوير البنية الأساسية لشبكة خطوط الأنابيب لسهولة النقل وتأمين الإمدادات وتقليل الاعتماد على النقل باللوارى.

5- تنفيذ مشروعات لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمناطق المفتوحة.

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6- على صعيد المشروع المشترك لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمناطق البرية بجنوب مصر، فقد تم الانتهاء من 50% من المرحلة الأولى من المشروع.

7- الترويج لمشروع استغلال طاقة حرارة باطن الأرض فى توليد الكهرباء لعدد من الشركات المهتمة بهذا.

8- عدد الآبار الاستكشافية التى تم حفرها بنطاق أعمال شركة جنوب الوادى القابضة بلغ 7 آبار حقق اثنان منها كشفين جديدين وذلك بحقول جيسوم وطويلة وحقل بتروملاحة بخليج السويس.

9- الاكتشافات الجديدة رفعت معدلات الإنتاج بنحو 5% وإضافة احتياطيات جديدة مؤكدة بهذه الحقول بلغت 85 مليون برميل قابل للاستخراج وبلغ إجمالى الإنتاج اليومى خلال العام المالى حوالى 23 ألف برميل، كما بلغ إنتاج البوتاجاز 4252 طن بالإضافة إلى 2360 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى.

10- توصيل حولى 153 ألف عميل ليصل إجمالى للمشتركين بهذه الخدمة الحضارية إلى 1.3مليون عميل منزلى.