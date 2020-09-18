شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تسهل تداولات أخر جلسات على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات خامس جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والصينية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت كل من مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية اليوم الجمعة لتقلص جزاء من الخسائر التي تكبدتها مؤخراً ولا يزال القلق من تفشي موجة ثانية لفيروس كورونا قائماً وبالأخص عقب تحذير المدير الإقليمي لأوروبا في منظمة الصحة العالمية من "وضع خطير للغاية" يتكشف في أوروبا.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين الوطني والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3% في تموز/يوليو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.6%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته المستثنى منها الطعام الطازج انكماش 0.4% متوافقة مع التوقعات مقابل الثبات عند مستويات الصفر، وأظهرت القراءة السنوية للمؤشر المستثنى منها الطاقة والطعام الطازج تباطؤ إلى 0.2% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة والتوقعات عند 0.4%.

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس تصريحات المدير الإقليمي لأوروبا في منظمة الصحة العالمية هانز كلوج في إيجاز حول تطورات وضع جائحة كورونا في منطقة اليورو بأن "الحالات الأسبوعية التي تم الإبلاغ عنها تجاوزت الآن التي تم الإبلاغ عنها عندما بلغ الوباء ذروته لأول مرة في أوروبا في آذار/مارس"، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة 29.74 مليون ولقي 937,391 شخص مصرعهم في 216 دولة.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.36% ليربح 5.82 نقطة ويصل إلى المستوى 1,644.22، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.15% ليربح هو الأخر 35.55 نقطة ويصل إلى المستوى 23,354.92.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.33% ليربح 15.17 نقطة ويصل إلى المستوى 4,647.88، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.29% ليربح هو الأخر 9.40 نقطة ويصل إلى المستوى 3,279.83.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً 0.24% ليربح 58.14 نقطة ويصل إلى المستوى 24,398.99، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 0.22% ليربح هو الأخر 5.36 نقطة ويصل إلى المستوى 2,411.53.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.61% ليخسر 71.38 نقطة ويصل إلى المستوى 11,705.75، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.06% ليخسر هو الأخر 3.52 نقطة ويصل إلى المستوى 5,879.70.