شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يتماسك فوق الدعم – تحليل - 18-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي فوق دعم القناة الصاعدة، ويحصل على دعم إيجابي من المتوسط المتحرك 50، ليدعم فرص تحقيق مكاسب محتملة خلال الجلسات القادمة، في طريقه لاختبار القمةّ المسجّلة مؤخراً عند 0.7413 مبدئياً.

وبالتالي، فإن الميل الصاعد سيكون مرجحاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن كسر 0.7250 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7260 والمقاومة 0.7400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد