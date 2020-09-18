الدولار الأسترالي يتماسك فوق الدعم – تحليل - 18-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي فوق دعم القناة الصاعدة، ويحصل على دعم إيجابي من المتوسط المتحرك 50، ليدعم فرص تحقيق مكاسب محتملة خلال الجلسات القادمة، في طريقه لاختبار القمةّ المسجّلة مؤخراً عند 0.7413 مبدئياً.
وبالتالي، فإن الميل الصاعد سيكون مرجحاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن كسر 0.7250 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7260 والمقاومة 0.7400
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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