شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحقق الهدف الممتد – تحليل - 18-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر عقود خام برنت صعوداً بشكل قوي يوم أمس ليتخطى 43.00 ويصل إلى هدفنا الممتد 43.84، ويبدو المجال مفتوحاً أمام تحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة، حيث يمثّل اختراق المستوى الأخير مفتاح التوجه نحو 44.87 كمحطة رئيسية تالية.
من هنا، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة وفعالة للفترة القادمة، تدعمها إيجابية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن الثبات فوق مستويات 43.00 و42.75 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 42.50 والمقاومة 45.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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