شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحصل على إشارة إيجابية – تحليل - 18-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر النفط تداولاته الإيجابية ليخترق حاجز 41.00، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارة تقاطع إيجابي الآن، بانتظار تحفيز السعر على تحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة، حيث تتواجد الأهداف الإيجابية التالية عند 41.85 وتمتد إلى 43.05.
من هنا، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً وفعالاً بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 40.30.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.80 والمقاومة 42.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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