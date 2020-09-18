شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة يحافظ على ثباتها الإيجابي – تحليل - 18-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الفضة محاولة لكسر مستوى 26.90 لكنه عاد للاستقرار فوقه، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً على المدى اللحظي، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لتحقيق أهدافنا المتوقعة التي تبدأ عند 28.90 ثم 29.80.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 26.90 والثبات دونه سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف زيارة مناطق 25.06 بشكل رئيسي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.30 والمقاومة 28.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد