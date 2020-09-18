الاقتصاد

الذهب يبدأ بالتعافي – تحليل - 18-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الذهب اختبار لمستوى 1934.86 وارتد صعوداً من هناك، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الصاعد قائمة للفترة القادمة، حيث تخطى السعر المتوسط المتحرك 50 ليتجه نحو هدفنا الأول المنتظر عند 1967.90، مع التذكير بأن اختراق هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 2008.80 كمحطة تالية.

 

وبالتالي، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مع الانتباه إلى أن كسر 1934.86 والثبات دونه سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1930.00 والمقاومة 1980.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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