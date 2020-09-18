شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يواجه ضغط سلبي – تحليل - 18-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي هبوطاً بعد الاقتراب من مناطق 1.3250، ليتذبذب حول المتوسط المتحرك 50 من جديد، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يكتسب العزم الإيجابي بشكل واضح، ليدعم فرص استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 1.3362 بشكل رئيسي.

من هنا، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة ما لم يتم كسر مستوى 1.3110 والثبات دونه.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3100 والمقاومة 1.3250

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد