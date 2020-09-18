شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يستأنف الانخفاض – تحليل - 18-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الين تداولات سلبية ليبتعد عن مستوى 105.20، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مستوى 103.65 كمحطة رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الهابطة المقترحة.
إيجابية مؤشر ستوكاستيك الحالية قد تسبب بعض التذبذب الجانبي المؤقت قبل استئناف الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 105.20 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 104.00 والمقاومة 105.40
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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