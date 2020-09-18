شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يختبر المقاومة – تحليل - 18-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بإيجابية ملحوظة يوم أمس ليختبر المقاومة المحورية 1.3000، ويبدأ بالارتداد هبوطاً من هناك، ليقترب من دعم القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، والتي نعتقد بأنها تشكّل نموذج علم استمراري هابط يدعم توقعاتنا باستمرار الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير.

وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة للفترة القادمة، يدعمها المتوسط المتحرك 50 الذي يضغط سلباً على السعر، مع الإشارة إلى أن هدفنا الرئيسي المتوقع يصل إلى 1.2705، بينما يتطلب تحقيقه الثبات دون مستوى 1.3000.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2840 والمقاومة 1.3020

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط