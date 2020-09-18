اليورو يحقق مكاسب لحظية – تحليل - 18-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج اليورو مقابل الدولار تداولات إيجابية ملحوظة ليتخطى المتوسط المتحرك 50، ونلاحظ أن الارتفاع توقف عند مقاومة القناة اللحظية الهابطة التي تظهر ملامحها بالصورة، بالتزامن مع ظهور إشارات تشبع واضح في الشراء من خلال مؤشر ستوكاستيك، مما يدعم فرص الارتداد هبوطاً لاستئناف الاتجاه التصحيحي الهابط.
وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد تداولات سلبية اليوم، بانتظار زيارة مستوى 1.1720 كمحطة رئيسية تالية، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.1870 سيوقف الانخفاض المتوقع ويحفّز السعر على تحقيق مكاسب إضافية تستهدف اختبار مستويات 1.1910 ثم 1.2011 كأهداف إيجابية أولية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1750 والمقاومة 1.1910
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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