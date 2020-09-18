سلامة الغذاء يدرس تفعيل قرار فحص 25% فقط من المواد الخام المستوردة حتى نهاية أكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس هيئة سلامة الغذاء برئاسة الدكتور حسين منصور تفعيل القرار رقم 8 الخاص بسرعة الإفراج عن المواد الخام المستوردة من الخارج من خلال فحص 25% فقط من الشحنة المستوردة لسرعة دخول مستلزمات الإنتاج من المواد الخام، والذى نص القرار على استمراره خلال الفترة من بداية سبتمبر الجارى، وحتى نهاية أكتوبر المقبل.
وعلم ”الخليج 365” من مصدر مسئول بالهيئة، أنه جارى تفعيل القرار الذى لم يفعل للمستوردين رغم صدوره منذ الشهر الماضى، وذلك استجابة لمطالب الصناع فى سرعة دخول المواد الخام وتلبية احتياجات الأسواق من السلع والتصدير للخارج.
وكان هانى برزى رئيس المجلس التصديرى لسلامة الغذاء طالب الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء بالنظر فى تفعيل القرار الذى صدر ولم نستطع الاستفادة منه فى الكشف عن نسبة 25% فقط خلال الفترة الحالية، ورد منصور خلال اجتماع المجلس بأن القرار استمر 3 أشهر وتم تجديده لفترة أخرى اعتبارا من سبتمبر وعدم تفعيله من الممكن أن يكون هناك خطأ ووعد بإنهائه خلال الأسبوع الجارى.
وقال منصور خلال الاجتماع إننا نواجه مشكلة ضخمة فى الواردات، حيث ندرس تخفيض فترة السماح لها بالدخول من 33 يوما إلى 3 أيام فقط، وتعتبر أبرز المشاكل فى المخازن التى يتم توريد السلع لها ونعمل على حلها خلال الفترة المقبلة.
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