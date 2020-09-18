شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى النهوض بالصناعة؟ ..عضو اتحاد الصناعات يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد سلام عضو غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات أن مستقبل الصناعات الصغيرة والمتوسطة واعد جدا، مضيفا أنه يجب أن يوجه دعم الصناعة إليه لما يمثله من أهمية قصوى للنهوض بالصناعة المحلية.

وأشار سلام في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تعد العماد الرئيسي لقيام أى اقتصاد وسبب رئيسى للنهوض بالصناعة في أى دولة مدللا على ذلك بما حققته الصين خلال الـ50 عاما الماضية واهتمامها بالصناعات الصغيروالمتوسطة حتى أصبحت القوة العظمى في هذه الصناعات.

وأضاف عضو عرفة الطباعة التغليف أن الدولة عليها أن توفر الدعم المناسب من خلال تسهيل إنشاء كيان يماثل اتحاد الصناعات من أجل حل مشكلات المصنعين فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ويقوم بتوفير أماكن للتدريب والتأهيل سواء للمصنع أو للعاملين في هذه الصناعات.

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وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بالتركيز على الآفاق المستقبلية لصناعة المركبات الكهربائية، وذلك بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال للاستفادة من خبراتهم وأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية في هذا الصدد، بهدف مسايرة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة، فضلاً عن توطين صناعة السيارات في مصر والوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلى.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، و نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.