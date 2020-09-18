شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بعقد اجتماع استثنائي لـ«أوبك بلس» في أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أفاد مصدر لـ«رويترز» بأوبك بلس بأن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قال، الخميس، إن أوبك بلس قد تعقد اجتماعاً استثنائياً في أكتوبر /تشرين الأول إذا ازدادت أسواق النفط تدهوراً.
كان الأمير عبد العزيز يتحدث في اجتماع مغلق لأوبك وحلفائها بقيادة روسيا، وهو ما شهد ضغطاً؛ من أجل تحسين مستوى الامتثال لتخفيضات إنتاج النفط؛ وذلك في الوقت الذي تتراجع فيه أسعار النفط؛ إذ تتنامى الضبابية التي تكتنف توقعات الاقتصاد العالمي.
الاجتماع الذي ترأسه وزير الطاقة السعودي وإلى جانبه المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، شهد مشاركة ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي ووزراء الدول الأعضاء عن بُعد.
ووفقاً لنسخة من تقرير اطلعت عليه رويترز، حذرت المجموعة المعروفة بأوبك بلس من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض البلدان قد تكبح الطلب على النفط على الرغم من مؤشرات على التعافي الاقتصادي وأخرى أولية على انخفاض مخزونات النفط.
ووفقاً لمسودة بيان صحفي وتقرير داخلي، لم توصِ اللجنة التي تضم منتجين رئيسيين من بينهم السعودية وروسيا، بأي تغييرات لهدف تخفيضات الإنتاج الراهنة البالغ 7.7 مليون برميل يومياً أو نحو 8% من الطلب العالمي.
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