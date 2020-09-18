«دو» تعيّن الحساوي مديراً تنفيذياً بالإنابة وجلفار عضواً منتدباً

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» عن تعيين فهد الحساوي مديراً تنفيذياً بالإنابة، بعد خروج يوهان دينلند من منصبه، فيما تم تعيين عضو مجلس الإدارة أحمد عبدالكريم جلفار، عضواً منتدباً.

وكانت «دو»، عينت دينليند منذ مطلع العام 2020 رئيساً تنفيذياً خلفاً لعثمان سلطان الذي غادر الشركة بعد 14 عاماً من العمل فيها رئيساً تنفيذياً.

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