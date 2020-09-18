مستثمر ضخ 200 مليون دولار حصد 12.6 مليار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق سهم شركة «سنوفليك» قفزة خيالية، بعد أن قفز 111% في جلسة التداول الأولى له يوم الأربعاء، ليغلق عند 253.93 دولار.. فمن هي «سنوفليك»:

بعد شهرين من الاكتتاب العام الضخم على «فيسبوك» في عام 2012، كان مايك سبيزر على بعد أميال قليلة من تأسيس شركة جديدة، حيث احتضن شركة برمجيات ناشئة من مكتبه الصغير بالقرب من دار سينما في بالو ألتو، كاليفورنيا.

ظهرت الشركة التي أطلقها في النهاية تحت اسم «سنوفليك» لأول مرة في بورصة نيويورك أمس، بقيمة سوقية تقترب من 70 مليار دولار، مانحة سبيزر عوائد تذكرنا بطرح فيسبوك على الاكتتاب العام قبل ثماني سنوات.

وارتفعت قيمة الحصة التي تملكها شركة «شاتر هيلز» التي عمل فيها سبيزر كمدير عام حصة بنسبة 20.3% في «سنوفليك»، فضلاً عن بعض أسهم المنحة إلى ما تصل قيمته الإجمالية إلى 12.6 مليار دولار من استثمارات لم تزد على 200 مليون دولار.

وعاد ارتفاع سعر السهم بالمكاسب على عدد من المديرين التنفيذيين والمستثمرين من أبرزهم شركة «ألتميتر كابيتال» التي تملك حصة بنسبة 15% تجاوزت قيمتها 9.2 مليار دولار، وشركة «إيكونيك» بحصة 14% رفعت قيمتها إلى 8.6 مليار دولار، وحصة لشركة «ريد بوينت» بنسبة 9% صارت قيمتها 5.6 مليار دولار، وتملك شركة «سيكويا» حصة بنسبة 8.6% تجاوزت قيمتها 5.2 مليار دولار.

أما حصة الرئيس التنفيذي فرانك سلوتمان البالغة 5.9% فبلغت قيمتها 3.9 مليار دولار، بعد 17 شهراً فقط من انضمامه إلى الشركة. وحققت حصة الملياردير وورين بافيت التي اشتراها بسعر الاكتتاب العام مكاسب تجاوزت مليار دولار في يوم واحد.