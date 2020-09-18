شكرا لقرائتكم خبر عن البطالة الأمريكية عالقة عند مستويات مرتفعة.. والاحتياطي يتوقع مساراً طويلاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، لكنه يظل قابعاً عند مستويات شديدة الارتفاع إذ يتباطأ تعافي سوق العمل ويعتري الفتور إنفاق المستهلكين في ظل تبدد التحفيز المالي. وقالت وزارة العمل الأمريكية، الخميس إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 860 ألفاً للأسبوع المنتهي في 12 سبتمبر/ أيلول مقارنة بـ 893 ألفاً في الأسبوع السابق. كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 850 ألفاً في أحدث أسبوع. وعدد الطلبات يزيد أربعة أمثال مستواه في مطلع العام. ضغوط الوباء وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء على أسعار الفائدة قرب الصفر، مشيرا إلى أن الجائحة «ستواصل الضغط على الأنشطة الاقتصادية والتوظيف والتضخم في الأمد القريب وتشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية في الأمد المتوسط». وقال جيروم باول رئيس المجلس إن هناك حاجة على الأرجح لمزيد من الدعم المالي، مضيفا أنه على الرغم من أن سوق العمل تحسنت «بشكل كبير» إلا «أنها بعيدة جدا عن الحد الأقصى للتوظيف». وأظهرت بيانات هذا الأسبوع تباطؤ مبيعات التجزئة في أغسطس/ آب وهو ما عزاه خبراء اقتصاديون إلى انخفاض تمديد إعانات بطالة لملايين الأمريكيين. وتباطأ الإنتاج في المصانع الشهر الماضي. وبعد أن انخفضت من مستوى قياسي عند 6.867 مليون في نهاية مارس/ آذار مع استئناف الأنشطة لعملها بعد أن جرى إغلاقها لكبح انتشار فيروس كورونا، تشهد طلبات إعانة البطالة ثباتاً مع امتداد عمليات التسريح إلى قطاعات لم تتأثر في البداية بالإغلاق الإلزامي. تحسن ولكن.. وأعلن رئيس الاحتياطي جيروم باول، أنّ سوق العمل في الولايات المتّحدة تحسّنت كثيراً منذ انهيارها في الربيع؛ من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ؛ لكنّ «الطريق ما يزال طويلاً» قبل أن تستعيد عافيتها. وخفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، في آخر اجتماع نقدي له قبل الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، تقديراته السابقة لمعدّل البطالة في الولايات المتّحدة لهذه السنة من 9.3% إلى 7.6%، لكنّ هذا المعدّل لا يزال ضعف ما كان عليه قبل اندلاع الأزمة الوبائية في البلاد. وفي فبراير/شباط الفائت كانت تقديرات الاحتياطي الفيدرالي لمعدل البطالة السنوي في البلاد تبلغ 3.5% في أدنى مستوى على الإطلاق خلال نصف قرن. وفي أعقاب اجتماع مجلس الاحتياطي قال باول خلال مؤتمر صحفي إنّ معدّل 3.5% «ليس رقماً سحرياً»، مضيفاً: إنّه «لا أحد يمكنه أن يقول ما إذا كان هذا الرقم هو المرجع» المفترض اعتماده للقول إن سوق التوظيف استعاد عافيته كاملة. وإذ طمأن رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى أنّ الركود الاقتصادي في البلاد سيكون هذه السنة أقلّ حدّة ممّا كان متوقّعاً، لفت إلى أن وتيرة النهوض لا تزال «غير مؤكّدة بتاتاً». وأضاف: «أودّ أن أقول إنّ الأمر سيستغرق وقتاً» لاستعادة الاقتصاد نموّه، مشيراً إلى أنّ الناتج المحلّي الإجمالي للبلاد سينخفض بأقلّ ممّا كان متوقعاً في السابق. وأوضح: إنّ الاقتصاد سينكمش وفقاً للتقديرات الجديدة بنسبة 3.7% مقابل 6.5% وفقاً للتقديرات السابقة في يونيو/حزيران. كما أشار باول إلى أنّ الانتعاش الاقتصادي المتوقّع في الأعوام المقبلة سيكون بدوره أقلّ من المتوقع: 4% في 2021 مقابل 5% سابقاً و3% في 2022 مقابل 3.5% سابقاً و2.5 في 2023. الوضع الوبائي ووفقاً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي فإنّ «تعافي الاقتصاد سيعتمد بشكل وثيق على تطوّر» الوضع الوبائي في البلاد، مؤكّداً أنّ «الأزمة الصحيّة الحالية ستستمرّ في التأثير على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخّم الاقتصادي على المدى القصير، وستشكّل مخاطر كبيرة على التوقّعات الاقتصادية على المدى المتوسّط». من ناحية أخرى، شدّد باول على أنّ تقديم حزمة مساعدات جديدة للأسر والشركات يعد شرطاً لا غنى عنه لإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية في البلاد. وقال: إن «هناك على الأرجح ضرورة» لتقديم مزيد من المساعدات للأسر والشركات الأمريكية، مشيراً إلى أنّ «ما يقرب من 11 مليون شخص ما زالوا عاطلين عن العمل؛ بسبب الوباء، والعديد من هؤلاء الأشخاص كانوا يعملون في قطاعات تعاني. هؤلاء الناس بحاجة إلى دعم إضافي». (رويترز)