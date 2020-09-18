شكرا لقرائتكم خبر عن بتروكيماويات إماراتية خاصة لتصنيع الكمامات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365” انتجت شركة بروج للبتروكيماويات كمية من مادة HH450FB وهي من الأصناف الخاصة من منتجات الشركة من حلول البولي بروبيلين المصنعة في دولة الإمارات، حيث قامت بروج بتطويرها بالتعاون مع شركة بورياليس لاستخدامها في تصنيع كمامات الوجه. قال خلفان المهيري، النائب الأول للرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وإفريقيا في بروج، مع ارتفاع الطلب العالمي على كمامات الوجه، يسرنا أن نوفر الدعم اللازم لقطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط من خلال إنتاجنا لمواد مبتكرة تستخدم في تصنيع كمامات الوجه. إن نجاحنا في المساهمة بشكل إيجابي في مواجهة جائحة كوفيد-19 عبر إنتاج مواد تدخل في صناعة كمامات الوجه ما كان ليتحقق لولا الدعم الكبير الذي نتلقاه من مساهمينا – أدنوك وبورياليس –إضافة للجهود التي لا تتوقف لفرق عملنا في العمليات والتسويق في دولة الإمارات. وأشاد لويس ديسال، النائب الأول للرئيس التنفيذي للعمليات في بروج، بالقدرات الابتكارية التي تتمتع بها شركة بروج في توفير حلول بلاستيكية آمنة وموثوقة وفعالة، تسهم في إضافة قيمة مهمة وملموسة للناس والمجتمع. وأضاف إنها مسؤوليتنا كشركة تصنيع رائدة في مواصلة التزامنا تجاه عملائنا وكافة أفراد المجتمع عبر تزويدهم بأصناف مبتكرة من البلاستيك الذي يسهم في تعزيز صحة وسلامة مجتمعنا وأمتنا. يتم إنتاج هذا الصنف الجديد من البولي بروبيلين محلياً في مجمع بروج للبتروكيماويات في الرويس ومن ثم يتم تزويده إلى العملاء في دولة الإمارات الذين يقومون بدورهم في استخدامه لإنتاج القماش الذي يدخل في صناعة كمامات الوجه. كما تدخل هذه المادة في صناعة أنواع أخرى مختلفة من كمامات الوجه للاستخدامات الطبية في المستشفيات، وكذلك في تصنيع أغطية الأسرة وأنواع من معدات الحماية الشخصية ذات الاستعمال الواحد.