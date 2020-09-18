"الإمارات" تستأنف رحلات أنغولا أول أكتوبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” من المنتظر أن تتسع شبكة خطوط طيران الإمارات في إفريقيا لتغطي 15 محطة مع إعلان استئناف خدمة لواندا عاصمة أنغولا اعتباراً من أول أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وتمضي الناقلة قدماً في إعادة بناء شبكتها عبر العالم لتلبية الطلب على السفر مع المحافظة على صحة وسلامة عملائها وموظفيها. وسوف تشغل طيران الإمارات بين دبي ولواندا رحلة أسبوعية في البداية أيام الخميس، حيث ستغادر الرحلة «ئي كيه 793» مطار دبي الدولي في الساعة 9:45 صباحاً وتصل إلى لواندا في الساعة 2:30 بعد الظهر. وتقلع رحلة العودة «ئي كيه 794» من مطار لواندا في الساعة 6:25 مساءً لتصل إلى دبي في الساعة 5:10 من صباح اليوم التالي. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دولة الإمارات وأنغولا). ويمكن للعملاء من مختلف محطات طيران الإمارات التوقف في دبي مع إعادة فتح أبواب المدينة أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين. ولضمان سلامة المسافرين والسياح والمجتمعات، فإن إبراز شهادة فحص «كوفيد-19» PCR يعتبر إلزامياً لجميع الركاب العابرين (الترانزيت) والقادمين إلى دبي (والإمارات العربية المتحدة) قبل ركوب الطائرة، بمن فيهم مواطنو دولة الإمارات والمقيمون والسياح، بغض النظر عن البلد الذي يأتون منه. كما ينبغي على المسافرين إلى الدار البيضاء الامتثال لمتطلبات دخول المملكة المغربية حتى يسمح لهم بالصعود إلى الطائرات.