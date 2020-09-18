شكرا لقرائتكم خبر عن 700 ألف مستثمر تلقوا 43 مليار درهم توزيعات الشركات المدرجة عن 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت قيمة الأرباح النقدية التي قام سوقا أبوظبي ودبي المالي الماليان بتوزيعها على المساهمين نيابة عن الشركات المدرجة 43.13 مليار درهم عن السنة المالية 2019.. فيما تجاوز عدد المستفيدين من هذه التوزيعات أكثر من 700 ألف مستثمر في السوقين وذلك بحسب الإحصائيات الصادرة عن السوقين. وتعكس قيمة التوزيعات النقدية الكبيرة التي وزعها السوقان نيابة عن الشركات المدرجة العوائد المجزية التي حصل عليها المستثمرون في الأسواق المالية، وهي عوائد تعد الأعلى في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط. وكان سوقا أبوظبي ودبي الماليان قد أطلقا خلال السنوات الماضية مبادرات إلكترونية ابتكارية لتوزيع الأرباح على المساهمين نيابة عن الشركات المدرجة، الأمر الذي سهل عملية الحصول عليها من قبل المستحقين وخفف العبء على الشركات نفسها. وتفصيلا تظهر الإحصائيات الصادرة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية أن قيمة الأرباح النقدية التي تولى توزيعها على المساهمين نيابة عن الشركات المدرجة وصلت إلى 22.5 مليار درهم عن السنة المالية 2019. وعلى مستوى سوق دبي المالي فقد بلغت قيمة الأرباح النقدية التي وزعها نيابة عن الشركات المدرجة نحو 20.63 مليار درهم عن السنة المالية 2019، علماً بأن هذه القيمة شاملة لمدفوعات عرض الاستحواذ النقدي المقدم من قِبل شركة موانئ دبي العالمية لمساهميها وهي الشركة التي كانت مدرجة سابقاً في بورصة ناسداك دبي. يشار إلى أن شركة دبي للإيداع التي تتولى عملية توزيع الأرباح نيابة عن الشركات المدرجة في سوق دبي المالي وناسداك دبي تعتمد على نظام إلكتروني متطور يتم من خلاله إتمام عملية التوزيع بسرعة كبيرة على مئات الآلاف من المستثمرين في السوق وذلك بناء على قاعدة بيانات شاملة لأسماء كل المستثمرين إضافة إلى التوزيعات المستلمة وغير المستلمة لكل واحد منهم. (وام)