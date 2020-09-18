سيولة استثنائية 1.1 مليار درهم على «الإمارات دبي الوطني»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود شهدت أسواق الأسهم المحلية في جلسة نهاية الأسبوع، الخميس، سيولة استثنائية بلغت 2.36 مليار درهم، تركزت على أسهم البنوك والعقار والاستثمار، واختتمت المؤشرات العامة تداولاتها على ارتفاع 0.85% في سوق دبي المالي، بدعم من قطاع البنوك، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.12%، بدعم من الاتصالات. وشهدت الأسواق شراءً أجنبياً قوياً تركز على أسهم منتقاة، لتصل المحصلة الشرائية للمستثمرين الأجانب غير العرب إلى 342 مليون درهم، وسط عمليات شراء على أسهم البنوك والخدمات والاستثمار والاتصالات. ووصلت السيولة الإجمالية في سوقي دبي وأبوظبي إلى نحو 2.36 مليار درهم، بتداول 775.4 مليون سهم، نفذت عبر 8418 صفقة، حيث شهد سوق دبي 1.46 مليار درهم، بتداول 554.6 مليون سهم، فيما شهد سوق أبوظبي 902.5 مليون درهم، بتداول 220.8 مليون سهم. سوق دبي وتفصيلاً، صعد مؤشر سوق دبي المالي بنهاية الجلسة 0.85%، مضيفاً 19.74 نقطة مكاسب عند 2320.87 نقطة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 5 مارس/ آذار الماضي. وشهد المؤشر العام حالة من التأرجح بين المنطقتين الحمراء والخضراء، بنسب هامشية، حتى اتجه صعوداً خلال الدقائق الأخيرة من الجلسة بدهم من قطاع البنوك. وصعد القطاع 1.21%، بدعم من «الإمارات دبي الوطني» الذي ارتفع بنسبة 1.85% ليغلق عند 11 درهماً، وتصدر السهم تداولات السوق، بعدما استقطب سيولة قياسية بلغت 1.1 مليار درهم، بتداول 100.2 مليون سهم والتي جاءت من قبل المستثمرين الأجانب، وارتفع «دبي الإسلامي» 0.92% إلى 4.35 درهم، بتداول 36.4 مليون درهم، وارتفع سهم «الإثمار» 12.6%. وسجل قطاع العقار تحسناً طفيفاً بلغ 0.25%، مع ارتفاع «إعمار للتطوير» 0.83% إلى 2.42 درهم، بتداول 31 مليون درهم، و«داماك» 2.76% إلى 0.966 درهم، واستقر «إعمار العقارية» دون تغير، بتداول 49.7 مليون درهم، بينما تراجع «الاتحاد العقارية» 0.98% و«أرابتك» 1.16%. وارتفع قطاع الاستثمار 1.09%، متلقياً الدعم الأكبر من «دبي للاستثمار» الذي صعد 1.66% ليغلق عند 1.22 درهم، بتداول 12 مليوناً، لكن «شعاع» تراجع 1% وتراجع سهم السوق المالي 0.11%. وعاد قطاع التأمين للمربع الأحمر، بتراجع المؤشر القطاعي 0.54%، متأثراً بجني الأرباح، وسط انخفاض «أمان» 2.64% و«سلامة» 0.74% و«دار التكافل» 3.09%. وارتفع الخدمات 1.58%، وسط صعود «أمانات» 1.8% الذي أغلق عند 0.846 درهم، بعد أن استقطب 93 مليون درهم، وشهد السهم صفقات خلال الجلسة بكميات تتراوح ما بين 19 و20 مليون سهم، وارتفع «تبريد» 1.38%. وفي قطاع النقل، ارتفع «أرامكس» 2.38%، و«الخليج للملاحة» 0.63%. سوق أبوظبي وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد تراجع جلستين، بنسبة 0.12%، مضيفاً 5.3 نقطة، ليغلق عند 4510.6 نقطة، مدعوماً من قطاعات العقار والاتصالات والطاقة. وجاء الدعم الأكبر من قطاع الاتصالات الذي صعد 1.33%، مع ارتفاع «اتصالات» السهم الأكبر وزناً في القطاع بنفس النسبة ليغلق عند 16.8 درهم، بتداول 58.4 مليون درهم. واستقر قطاع الاستثمار، وسط ارتفاع «العالمية القابضة» 0.16% إلى 37.78 درهم، بعدما استقطب السهم حصة كبيرة من سيولة سوق أبوظبي بنحو 116.7 مليون درهم، بينما تراجع «إشراق» 1.25% و«الواحة كابيتال» 0.66%. وارتفع مؤشر العقار 0.50%، مع ارتفاع سهم «الدار العقارية» 0.49% إلى 2.07 درهم، بتداول 135.4 مليون درهم. وارتفع الطاقة 2.58% بدعم من ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 3.27% إلى 3.47 درهم، بتداول 160.1 مليون درهم، وشهد السهم صفقة كبرى بنحو 40 مليون سهم بقيمة 118.4 مليون درهم، بسعر 2.96 درهم للسهم الواحد وارتفع «طاقة» 7.41% إلى 1.45 درهم. وتراجع البنوك 0.65%، متأثراً بتراجع «أبوظبي الأول» 0.89% إلى 11.16 درهم، بتداولات قوية بلغت 207 ملايين درهم، وتراجع «أبوظبي الإسلامي» 3.07%، بتداول 76.7 مليون درهم، بينما صعد «أبوظبي التجاري» 1.82%، بتداول 101.7 مليون درهم. توجهات المستثمرين وسجل الاستثمار الأجنبي محصلة شراء قوية بلغت 342.3 مليون درهم، منها 229 مليون درهم في دبي و 113.2 مليون درهم في أبوظبي، حيث بلغت مشتريات المستثمرين الأجانب غير العرب 1.76 مليار درهم، بينما بلغت مبيعاتهم نحو 1.42 مليار درهم. وفي المقابل، سجل المستثمرون المواطنون، محصلة بيعية بنحو 274.7 مليون درهم، منها 126 مليون درهم في أبوظبي، و149 مليون درهم في دبي. وعلى صعيد التداولات حسب نوع المستثمر، بلغت مشتريات المؤسسات في السوقين نحو 2.09 مليار درهم، بينما بلغت مبيعاتها نحو 2.03 مليار درهم. وسجلت الاستثمار المؤسسي محصلة شراء في دبي بنحو 67.6 مليون درهم، ومحصلة بيع في أبوظبي بنحو 9.8 مليون درهم.