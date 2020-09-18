مركز دبي التجاري يحصل على اعتماد Safeguard للإجراءات الوقائية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أعلنت شركة «Bureau Veritas»، عن منح مركز دبي التجاري العالمي اعتماد «SafeGuard Label»، ليصبح بذلك أول مركز للمؤتمرات والمعارض في منطقة الشرق الأوسط يحصل على هذه الشهادة. ويشير هذا الاعتماد إلى التزام مركز دبي التجاري العالمي بتطبيق أعلى المعايير العالمية الممكنة، لضمان سلامة وصحة الزائرين. ويوفّر اعتماد «SafeGuard Label» تقييماً مستقلاً للإجراءات الوقائية المرتبطة بالعمليات والأنظمة والضوابط التي تم تنفيذها في مجال الصحة والسلامة والنظافة قبل إعادة افتتاح المباني والمرافق التجارية. ويتّبع مركز دبي التجاري العالمي القواعد الإرشادية الصادرة عن حكومة دبي لاستئناف إقامة الفعاليات بأمان، ويشمل ذلك تطبيق مجموعة من القيود المتعلّقة بسعة المركز والتباعد الاجتماعي والتعقيم الدوري للمركز. ويواصل مركز دبي التجاري العالمي اتّباع التحديثات التي تصدرها السلطات والهيئات الحكومية والصحية ذات الصلة، لضمان صحة وسلامة الزوّار، بينما يعزّز اعتماد «»Bureau Veritas التزامه باستضافة المؤتمرات والمعارض والفعاليات بشكل مسؤول. وقد تم إعداد القوائم المستخدمة في تقييمات«SafeGuard Label» من قبل خبراء في الصحة والسلامة والنظافة بناء على أفضل الممارسات والتوصيات العالمية للتحكّم في التواصل بين الزوّار، والالتزام بالتنظيف والتعقيم بصورة دورية، وضمان الالتزام باللوائح المُتبعة. ويضمن هذا الاعتماد وضع الإجراءات التي تضمن الاستئناف الآمن للأعمال، بما يتوافق مع القواعد الإرشادية المحلية والدولية، وإجراء عمليات تدقيق مفصلة، لضمان تنفيذ كافة إجراءات السلامة في جميع أنحاء المركز بكفاءة. ويتم منح اعتماد «SafeGuard Label» عند استيفاء كافة المتطلبات. وقال ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات، في مركز دبي التجاري العالمي: «إنّ اعتماد SafeGuard Label من Bureau Veritas يعكس التزام مركز دبي التجاري العالمي بأعلى معايير النظافة العالمية، إذ يقوم مركز دبي التجاري العالمي بتطبيق أفضل معايير الصحة والسلامة لجميع العاملين والمقيمين والزوّار، وقد بدأ المركز باستقبال الزوّار بنجاح في الفعاليات والمؤتمرات التي قام باستضافتها»، وأضاف: «يلتزم مركز دبي التجاري العالمي بتقديم أفضل معايير الصحة والسلامة الدولية للفعاليات التي يستضيفها على أرض مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، إضافة إلى تطبيق معايير السلامة الخاصة بالمركز نفسه. ويضمن هذا الاعتماد الالتزام الصارم بجميع إجراءات السلامة والنظافة لاستكمال عودة الفعاليات». وقال مارسيل هوشار، نائب أول رئيس منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، في «Bureau Veritas»: «لقد تمثّلت مهمة مكتبنا منذ عام 1828 في تشكيل عالم من الثقة. ويوضّح تطويرنا لاعتماد SafeGuard Label قدرتنا على مخاطبة التوقّعات الجديدة في مجال الصحة والسلامة، والتكيّف مع التحدّيات المتعلّقة بجائحة فيروس كوفيد-19. ونحن نفخر بدعم جهود مركز دبي التجاري العالمي، لاستقبال ضيوفه في بيئة آمنة خاضعة للرقابة، باعتباره أول مركز للمؤتمرات والمعارض يحصل على اعتماد SafeGuard Label في منطقة الشرق الأوسط».