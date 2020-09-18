شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت: المهارات يجب أن تكون أولوية الأعمال في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” كشف بحث عالمي أصدرته شركة مايكروسوفت، أن الشركات تؤمن بأن أقصى فائدة يمكن تحقيقها من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي على صعيد الأعمال تكمُن عندما يتم الجمع بين عملية تبني ونشر هذه التقنية مع مبادرات المهارات التي تركز على المهارات التقنية والشخصية. وتأتي هذه النتيجة وفقاً لاستطلاع رأي شمل أكثر من 600 موظف ومدير في الشركات الكبرى عبر جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ركز البحث على المهارات اللازمة لتحقيق التنمية والازدهار في خضم تزايد تبني الشركات الإماراتية لتقنية الذكاء الاصطناعي، وبالتالي أتاح البحث لتلك المؤسسات رؤى ثاقبة حول أفضل المجالات التي يمكنها التركيز عليها في استثماراتها. وعلق إحسان عنبتاوي الرئيس التنفيذي للعمليات والتسويق لمايكروسوفت الإمارات، إن اقتصاد دولة الإمارات يتسم بجودته التقنية العالية، ويعود الفضل في ذلك إلى مبادرات مثل الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 الرامية إلى دفع عجلة الفرص الاقتصادية والاجتماعية الجديدة للمواطنين، والحكومات، والشركات؛ إلى جانب تحقيق طفرة تنموية كبيرة، علماً بأن كل ذلك يقع في أعلى هرم أولويات الاقتصاد الإماراتي الحالي. وأردف عنبتاوي، تُحلل هذه الدراسة الجديدة الكيفية التي يحقق بها قادة الذكاء الاصطناعي قيمة إضافية حقيقية على صعيد الأعمال، وذلك من خلال بناء بيئة أعمال جديدة قائمة على رفع مستوى مهارات المؤسسات، وإعادة تشكيل القوى العاملة لجعلها جاهزة للمستقبل. وأود التنويه بأن المديرين وأصحاب القرار الذين أتاحوا لموظفيهم السبق في هذا التوجه تمكنوا من تسخير القدرات الكامنة المتأصلة من قيمة الذكاء الاصطناعي، وذلك ساهم بدوره في ضمان زيادة قدرة شركاتهم على أن تكون أكثر مرونة وتكيفاً. وقد صرح (93٪) من كبار القادة في الشركات الإماراتية الأكثر نضجاً وتطوراً من حيث تبني الذكاء الاصطناعي الذين شملهم الاستطلاع، بأنهم يعملون بشكل فعال على بناء مهارات الأيدي العاملة لديهم أو على نحو آخر يمتلكون خططاً فعلية للقيام بهذه الخطوة، في حين أقر ما يقرب من ثلثي الموظفين في هذه الشركات، أي بنسبة (78٪) بأنهم استفادوا بشكل ناجح ومُجد من برامج إعادة تأهيل المهارات. وكشف البحث أن جميع الموظفين في الإمارات الذين شملهم الاستبيان حرصوا بنسبة (97٪) منهم على المشاركة في مبادرات إعادة تأهيل مهارات الذكاء الاصطناعي. بينما أفاد (77٪) من الموظفين العاملين في منظمات تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل متقدم بأن مؤسساتهم تعمل بطرق فعالة على إعدادهم لمستقبل رقمي قائم على مواكبة النمو المتزايد لاستخدام هذه التقنية.