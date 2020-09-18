إلزام القادمين إلى مطار أبوظبي بالحجر وارتداء سوار طبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أفادت الاتحاد للطيران في تحديث عبر موقعها الإلكتروني، بأنه يترتب على المقيمين العائدين عبر مطار أبوظبي الدولي الحجر الصحي لمدة 14 يوماً بالمنازل، مع وجوب ارتداء سوار طبي، سيحصل عليها المسافر القادم لأبوظبي من السلطات بالمطار. وقالت الشركة على الموقع: «لن يُسمح لك بدخول الإمارات إلا إذا كنت مواطناً إماراتياً أو مقيماً بتأشيرة صالحة. لن يُسمح بدخول حاملي جميع أنواع التأشيرات الأخرى، بما في ذلك التأشيرات السياحية.» وأضاف التنبيه على الموقع: «إذا كنت مقيماً في دولة الإمارات العربية المتحدة، فلن تحتاج بعد الآن إلى موافقة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للعودة إلى أبوظبي. قبل أن تحجز رحلتك، ننصحك بزيارة uaeentry.ica.gov.ae وإدخال رقم جواز السفر ورقم بطاقة الهوية الإماراتية للتحقق من حالة دخولك إلى الدولة بما يتوافق مع صلاحية تأشيرة إقامتك في دولة الامارات». وبحسب الإرشادات يجب على المسافر أيضاً اصطحاب نسخة من جواز السفر وتأشيرة الإقامة في الإمارات، حيث سيحتاج إلى تقديمها عند الوصول إلى أبوظبي. ويخضع المسافرون للفحص الحراري ولفحص كوفيد-19 «بي سي آر» في مطار أبوظبي، باستثناء الأطفال دون سن 12 عاماً. وتتابع الإرشادات: «عند وصولك إلى أبوظبي، يجب أن تعزل نفسك لمدة 14 يوماً. يجب أن يتم العزل الذاتي في المنزل وسيُطلب منك ارتداء سوار معصم معتمد طبياً طوال هذه المدة. سيتم توفير سوار المعصم من قبل السلطات في مطار أبوظبي.» ويعفى من السوار من يحمل جواز سفر دبلوماسي ومن هم أقل من 18 عاماً أو تجاوزوا الـ60 أو من يعاني من مرض مزمن.