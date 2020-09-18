شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصادية دبي» تخالف 7 منشآت لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” كشفت الجولات الرقابية الميدانية التي تقوم بها فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي في مختلف أنحاء الإمارة، عن تزايد معدلات التزام المنشآت بالتدابير الاحترازية، بعد ثبوت التزام 820 منشأة غطتها الزيارات، الخميس. وخلال تلك الجولات الهادفة إلى ضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية ونشر الوعي بين كافة شرائح المجتمع للحد من تفشي فيروس كوفيد-19 المستجد، لم يتم تسجيل أي حالة إغلاق على الإطلاق، في حين صدرت مخالفات بحق سبع منشآت فقط تعمل في مجالات التجزئة في عدد من مراكز التسوق، وورق الجدران ومواد البناء والكهربائيات والإنارة، لعدم الالتزام بلبس الكمامات من قبل الموظفين، بينما اقتصرت التنبيهات على منشأتين فقط لعدم وضع ملصقات التباعد الجسدي. وتشدد اقتصادية دبي على ضرورة مساهمة فئات وشرائح المجتمع في الحفاظ على المكتسبات التي حققتها إمارة دبي خلال المرحلة الراهنة، رغم التحديات الكبيرة والعالمية بسبب الجائحة الصحية. ويعود الفضل في ذلك إلى توجيهات القيادة الرشيدة، التي أسهمت في تحقيق إمارة دبي للعودة التدريجية وصولاً إلى ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشكل طبيعي وآمن، مشيرة إلى أنها لن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين. وتدعو اقتصادية دبي مختلف فئات الجمهور، إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية، عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر أبل وغوغل وهواوي أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.