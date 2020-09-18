«القابضة» (ADQ) تمتلك 22% في «أرامكس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «القابضة» (ADQ)، انها تمتلك حوالي 22% من حصة رأس المال المُصدر بشركة «أرامكس». وقالت في بيان، الخميس، إن الاستحواذ على هذه الحصة من أسهم «أرامكس» تم عبر مجموعة من صفقات التداول، فضلاً عن صفقة مباشرة خاصة بين الطرفين.

وبنهاية الأسبوع الماضي، أظهرت بيانات سوق دبي المالـي أن شركة «ألفا أوريكس ليمتد» المسجّلة في سوق أبوظبي المالي العالمي والمملوكة لـ «القابضة» (ADQ) تمتلك في «أرامكس» حصّة 22.25%، لتصبح بذلك المساهم الوحيد في قائمة كبار المساهمين، بينما اختفى من القائمة كل من «ليفانت لوجستيكس هولدنغ» و«جونة للاستثمارات». وكانت ملكية «ليفانت لوجستيكس هولدنغ» في السابق 9.9%، مقابل 6.53% حصّة «جونة للاستثمارات».

وقال مرتضى حسين، قائم بأعمال رئيس الاستثمارات البديلة وعمليات الدمج والاستحواذ في «القابضة» (ADQ): تحظى أرامكس بمكانة ريادية كمزوّد لحلول النقل والخدمات اللوجستية، حيث تكمّل هذه الخطوة محفظة استثماراتنا في قطاع الخدمات اللوجستية، والتي تضم كلاً من موانئ أبوظبي ومطارات أبوظبي والاتحاد للقطارات، لنمضي في مسيرتنا لتوسعة المنظومة اللوجستية في دولة الإمارات. وعلى الرغم من التحديات التي يشهدها السوق، فإننا واثقون من النهج الراسخ الذي تتبعه أرامكس لمواصلة تعزيز مكانتها الرائدة في هذا القطاع، وتحفيز جهود إمارة أبوظبي التي تهدف لتكون لاعباً رئيسياً في مجال التجارة والخدمات اللوجستية عالمياً. وفي ظل زيادة الطلب على خدمات التجارة الإلكترونية هذا العام، تحظى عمليات أرامكس في خدمات استلام وتوصيل البضائع بأهمية جوهرية لتحقيق النمو.