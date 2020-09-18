محطة طاقة شمسية على سطح شركة النابودة للسيارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نجحت شركة «يلو دور إنيرجي»، في تشغيل محطة طاقة شمسية مثبتة على مرآب السيارات والأسطح لشركة النابودة للسيارات. بسعة قصوى تبلغ 3.1 ميجاوات (MWp) في مدينة دبي الصناعية، ومن المتوقع أن تولد محطة الطاقة الشمسية المثبتة على مرآب السيارات والأسطح نحو 4620 ميجاوات - ساعة من الطاقة النظيفة خلال السنة الأولى من التشغيل، أي ما يعادل تقليل 2000 طن من انبعاثات الكربون سنوياً.

وتغطي محطة الطاقة الشمسية المثبتة على مرآب السيارات 747 مكاناً مخصصاً لوقوف السيارات، مما يجعله واحداً من أكبر مرائب السيارات الشمسية في الإمارات العربية المتحدة. وتتألف كل من محطة الطاقة الشمسية المثبتة على مرآب السيارات ومحطة الطاقة الشمسية المثبتة على الأسطح معاً من أكثر من 11000 لوح شمسي وتمتد على مساحة 35000 متر مربع، وستلبي 90٪ من احتياجات الطاقة في المنشأة وستساعد شركة النابودة للسيارات على خفض تكلفة استهلاك الكهرباء بشكل كبير.

وقال كيه. راجارام، الرئيس التنفيذي لشركة النابودة للسيارات: إن الابتكار جزء لا يتجزأ من شركة النابودة للسيارات، واليوم تعد ورشة الطلاء والهياكل الحديثة لدينا في مدينة دبي الصناعية موطناً لواحدة من أكبر مرائب السيارات الشمسية في الإمارات. يمكّننا مشروع الطاقة الشمسية مع شركة Yellow Door Energy من تقليل تكاليف الكهرباء لدينا، والتحول إلى الطاقة النظيفة والحفاظ على ريادتنا في مجال الابتكار. ونتطلع إلى أن يولد مرآب السيارات الشمسية ومحطة الطاقة الشمسية المثبتة على الأسطح طاقة متجددة نظيفة لسنوات عديدة قادمة.

من جهته، قال سعود أبو الشوارب، مدير عام مدينة دبي الصناعية: تعتبر الاستدامة في الإمارات إحدى الأولويات الوطنية، التي لطالما عملت مدينة دبي الصناعية على دعمها وتعزيزها. وانسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة بزيادة نسبة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الكلي، نواصل العمل مع شركائنا التجاريين على ضمان مراعاة عملياتهم التشغيلية للبيئة، ومن هذا المنطلق ندعم قرار النابودة للسيارات بإطلاق مشروع الطاقة الشمسية.

وقال جيريمي كرين، الرئيس التنفيذي والعضو المؤسس لشركة Yellow Door Energy: فخورون بدعم المساعي الخاصة بشركة النابودة للسيارات نحو الاستدامة من خلال تطوير محطة الطاقة الشمسية المثبتة على مرآب السيارات ومحطة الطاقة الشمسية المثبتة على الأسطح، ونأمل أن تتعافى الشركات في مدينة دبي الصناعية قريباً من الوباء وأن تفكر في مشروعات الطاقة الشمسية لخفض تكاليف الكهرباء، كما تتشرف شركة «يلو دور إنيرجي» بالمساهمة في برنامج شمس دبي التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050.