«إيبارزا» تفتتح أول متجر غير إلكتروني في «نخيل مول»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

افتتحت «إيبارزا»، شركة بيع بالتجزئة على شبكة الإنترنت، أول متجر تقليدي لها في «نخيل مول». وتقع صالة العرض التي تمتد على مساحة 14250 قدماً مربعة في الطابق الأرضي، وتم إطلاقها للمرة الأولى تزامناً مع «مهرجان دبي للمفروشات» من 24 سبتمبر الجاري ولغاية 10 أكتوبر 2020.

وصُممت صالة عرض «إيبارزا» بشكل مبتكر من أجل إضفاء شعور زيارة مجمع ذكي، حيث تنتشر في أرجائه شاشات تفاعلية تتيح للعملاء تصفّح المعلومات عبر شبكة الإنترنت والتعرف إلى المنتجات المعروضة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه بإمكان الزوار أيضاً، مسح رمز (QR codes ) المنتج للاطلاع على المزيد من المعلومات المتعلقة بالسلع، علماً بأن الشركة تتخصص في بيع الأثاث العصري الذي يشمل الإكسسوارات المنزلية وغرف المعيشة وغرف النوم والمكاتب المنزلية والمساحات الخارجية.

وقالت جيل سانجستر، مديرة إدارة الأصول في «نخيل مولز»: «إن افتتاح أول متجر تقليدي لشركة «إيبارزا» في نخيل مول يشكل دليلاً واضحاً على مدى التزامنا المتواصل بدعم المفاهيم المحلية الفريدة من نوعها والعلامات التجارية المزدهرة. نحن سعداء جداً بأن نكون الوجهة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة متجر مبتكر وحديث العهد يتّصف بالديناميكية في مجموعتنا للبيع بالتجزئة في نخيل مول».

وتسهم «إيبارزا» في ابتكار تجربة شخصية متميزة كونها تتيح للمتسوقين إمكانية الوصول إلى خدمات التصميم الداخلي للمنزل أو المتجر من خلال توفير استشارات مجانية يقدمها لهم خبراء محترفون. كما تتيح هذه الخدمة للمتسوقين أحدث النصائح المتعلقة بالتصميم ودليلاً للاستخدام المثالي للمساحات.