انطلاق فعاليات مهرجان «دبي للمفروشات» 24 سبتمبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يعود مهرجان دبي للمفروشات في عام 2020 بدورته الثانية من تنظيم «مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة» وتستمر فعالياته من 24 سبتمبر/ أيلول الجاري وحتى 10أكتوبر/ تشرين الأول 2020 في مراكز التسوق وصالات المفروشات في مختلف أنحاء دبي.

يشكّل المهرجان الوجهة الأمثل للعملاء الراغبين بإعادة تجديد إطلالات غرف النوم أو غرف المعيشة أو المطبخ أو الحديقة أو إضافة لمسات من التجديد على المنزل بأكمله. ويقدم المهرجان أحدث تشكيلات المفروشات التي تحمل توقيع أشهر العلامات التجارية العالمية، بالإضافة إلى العديد من المفاهيم المحلية المبتكرة والأفكار والنصائح المميزة من نخبة خبراء قطاع الديكور.

وتوفّر دورة هذا العام من المهرجان باقة واسعة من تجارب وفعاليات التسوق للزوار، من التخفيضات وحتى الأنشطة الفريدة والعروض الترويجية. وتشارك في المهرجان مجموعة من أشهر متاجر التجهيزات والمفروشات المنزلية في دبي.

وفي هذا السياق، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تأتي نسخة هذا العام من مهرجان دبي للمفروشات في وقت مثالي لتلبية رغبة العملاء في تجديد ديكورات منازلهم بعد فترة العمل من المنزل، حيث يتيح المهرجان للزوار والمقيمين في دولة الإمارات فرصة الاستمتاع بتخفيضات وعروض ترويجية وفعاليات ترفيهية استثنائية، وذلك بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين ومجموعة من أشهر العلامات التجارية في قطاع المفروشات إقليمياً وعالمياً. ويوّفر المهرجان السنوي خيارات وحلولاً لكافة غرف وأجزاء المنزل، حيث يقدم أحدث الأفكار والنصائح لإعادة تجديد ديكورات المنزل، إلى جانب تشكيلة واسعة من الإكسسوارات المنزلية التي تواكب أحدث صيحات التصميم وقطع الأثاث الأنيقة، بالإضافة إلى تصاميم المفروشات المخصصة للأطفال وغيرها الكثير.

ويأتي المهرجان تعزيزاً لمكانة دبي كوجهة إقليمية رائدة لمهرجانات التجزئة التي تستقطب المتسوقين من داخل دولة الإمارات وخارجها، حيث نجحت الدورة الافتتاحية من المهرجان العام الماضي في ترسيخ مكانتها بين فعاليات قطاع التجزئة في دبي. ومن المتوقع أن يحقق المهرجان المزيد من النجاح خلال دورة عام 2020 التي تحتفي بثقافة التسوق والمعالم الترفيهية في الإمارة.

وتتضمن فعاليات مهرجان دبي للمفروشات لهذا العام عرضاً مذهلاً للألعاب النارية في فستيفال باي في دبي فستيفال سيتي مول بتاريخ 24 سبتمبر الساعة 9 مساء، حيث تستضيف مراكز ووجهات التسوق والمتاجر مجموعة كبيرة من عروض تسوق واربح الترويجية المتاحة أمام السكان والزوار خلال الفعالية.

ويتضمن المهرجان العديد من الحوارات المفيدة وورش العمل المجانية التي يقدمها خبراء التصميم الداخلي ومستشارو تصميم الحدائق في دراجون مارت خلال فترة المهرجان، فيما يستقبل نخيل مول فعالية «إكسبرت توكس» التفاعلية في 24 سبتمبر و1 و8 أكتوبر.