أسهم السيارات تقود تراجع «نيكاي» مع ارتفاع الين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت الأسهم اليابانية، الخميس مدفوعة بتراجع شركات التصدير بعد أن تعهد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى 2023 على الأقل مما دفع الين لأعلى مستوى في سبعة أسابيع مقابل الدولار.

وهبط المؤشر نيكاي 0.67 بالمئة إلى 23319.37 نقطة، فيما قاد قطاعا السلع الاستهلاكية غير الأساسية والصناعة الانخفاض. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.36 بالمئة إلى 1638.40.

وتعهد البنك المركزي الأمريكي الأربعاء بالإبقاء على أسعار الفائدة قرب الصفر حتى يتخذ التضخم مسارا لتجاوز هدف عند 2%، مما دفع الين إلى 104.80 للدولار وهو أقوى مستوى منذ 31 يوليو /تموز.

وضغط صعود الين على قطاع السيارات إحدى المصدرين الرئيسيين. ونزل سهم هوندا موتور 1.5 بالمئة وخسر سهم إيسوزو موتورز 5.09 بالمئة وتراجع سهم نيسان موتور 2.37 بالمئة.

وأبقى بنك اليابان المركزي على سياسته دون تغيير، الخميس.

وتصدر سهم كينيس كورب لصناعة الإلكترونيات قائمة الرابحين بين 30 سهما أساسيا على المؤشر توبكس إذ ارتفع 1.26 بالمئة وتبعه سهم سيفن اند آي هولدنجز لتشغيل المتاجر الذي صعد بنفس النسبة.

وكان سهم سكك حديد شرق اليابان الذي انخفض 4.67 بالمئة من بين الأسهم الأقل أداء على توبكس 30 وتلاه سهم سكك حديد وسط اليابان الذي هبط 4.11 بالمئة.

وكان المؤشر ستاندرد أند بورز ختم جلسة متقلبة على تراجع طفيف، الأربعاء حيث دفعت خسائر أسهم التكنولوجيا المؤشر للانخفاض حتى بعد بيان من مجلس الاحتياطي عزز التوقعات بأن تظل أسعار الفائدة قُرب الصفر لفترة طويلة.

وارتفع داو جونز 38.17 نقطة الأربعاء بما يعادل 0.14 بالمئة ليصل إلى 28033.77 نقطة، وفقد ستاندرد أند بورز 15.62 نقطة أو 0.46 بالمئة ليسجل 3385.58 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 139.86 نقطة أو 1.25 بالمئة إلى 11050.47 نقطة. (رويترز)